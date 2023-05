Ravello | bus caduto a causa di un muretto già sbriciolato

Leggi su zon

(Di mercoledì 10 maggio 2023) È stata avviata l’inchiesta della magistratura dopo la tragedia di ieri accaduta a, dove un autobus è precipitato e il giovane autista che lo guidava è venuto a mancare subito dopo l’impatto. Secondo le prime indiscrezioni, riportate dal quotidiano La Città, ladella caduta del pullman sarebbe dovuta dal cedimento di undi circa 60 centimetri che non ha retto l’urto del veicolo che viaggiava a velocità sostenuta. Come confermato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza il minibus viaggiava infatti a velocità bassa, come succede spesso in quel tratto di strada della ex statale 373, nel comune di. L’augurio di tutti è che ci sia un imminente controllo di sicurezza delle strade così scoscese e pericolose. Segui ZON.IT su Google News.