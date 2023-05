si è tenuta una grande cerimonia per ricordare la giornalista Shireen Abu Akleh, volto noto dell'emittente qatariota panaraba Al - Jazeera, uccisa un anno fa nel corso di un raid israeliano ...Secondo l'Anp, Hamas sarebbe il principale responsabile della campagna per screditareagli ... "i nomi di coloro che molestano i tuoi figli e li arrestano. Non avremo pietà di nessuno ...Secondo l'Anp, Hamas sarebbe il principale responsabile della campagna per screditareagli ... "i nomi di coloro che molestano i tuoi figli e li arrestano. Non avremo pietà di nessuno ...

Ramallah ricorda reporter di Al Jazeera Shireen: "Vogliamo giustizia" Agenzia askanews

