(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nomine Rai , si procede spediti anche perché i tempi sono stretti per via che il 7 luglio dovranno essere presentati i palinsesti autunnali che rappresentano il fiore all'occhiello dell'offerta di ...

... 'Giorgetti lo vuole capo della Finanza' Nomine, il valzer dei conduttori: Pino Insegno al posto di Insinna, il ritorno di Nicola Porro, Monica Setta alla domenicaSergio nuovo ad ...... in onda dal 15 al 19 maggio 2023 su3 , alle 20:50 . Negli episodi che vedremo nella settimana :, distrutto per la partenza di Marina , prende una decisione inaspettata e che sembra ..., ecco come Fabio Fazio e Marco Damilano usano il servizio pubblico per fare politica Grandi ...Sergio sarà l'Ad, mentre Dg sarà Giampaolo Rossi, entrambi in area centro - destra. A triarchia ...

Rai, Roberto Sergio nuovo ad verso la nomina, dg Giampaolo Rossi. Le tappe della rivoluzione targata Meloni leggo.it

Nomine Rai, si procede spediti anche perché i tempi sono stretti per via che il 7 luglio dovranno essere presentati i palinsesti autunnali che rappresentano il fiore ...Si svolgerà lunedì 15 maggio presso l’Auditorium le Fornaci, la presentazione del Dossier 2021 del Coordinamento del Valdarno e del Presidio Giovanni Spampinato di Libera dal titolo “Trame criminali t ...