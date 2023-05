RAI-MELONI | CHI L’HA VISTO VERSO RAI1 | RESTYLING FICTION E VITA IN DIRETTA | STOP AGORÀ-PD

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ufficialmente partita la rivoluzione Rai firmata Giorgiae Fratelli d’Italia con Lega che scalpita e Forza Italia a cui pare rimanere il cerino in mano. Il partito della premier, secondo un reportage de “La Stampa”, vuole eliminare le direzioni di genere e tornare alla figura dei direttori di rete. Poi si passerà ai palinsesti. Partendo dal Tg1 dove pare quasi sicuro l’approdo di Gian Marco Chiocchi e passando perin, ritenuti distanti se non del tutto opposti al pensiero di governo. Tre programmi sono continuamente nei pensieri dei vertici di Fratelli d’Italia., su Raitre, che leghisti eani hanno puntato dal giorno uno del governo; Lain, perché Alberto Matano è considerato alieno ai progetti ...

Nella giornata di ieri, un articolo pubblicato su Repubblica sosteneva che fossero ormai numerosi i conduttori che Giorgiae i suoi vorrebbero far fuori dalla. Primo tra tutti Amadeus , a ...Immaginatee Salvini all'opposizione di un governo simile'. Così, ad Agorà su3, il Vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Riccardo Ricciardi .Aria di rivoluzione in, già preventivata dopo l'insediamento del nuovo governo di destra targato Giorgiae, ancora di più, dopo le dimissioni dell'amministratore delegato della tv di Stato, Carlo Fuortes , per ...

Rai: da Nicola Porro a Pino Insegno, tutti i volti di "Tele-Meloni" la Repubblica

La “rivoluzione” in vista dovrebbe coinvolgere invece Stefano Coletta. In stallo i rapporti con il Comune di Sanremo ...20.40 Schlein:no a uomo/donna soli al comando "Ciò che non vogliamo e a cui non ci prestiamo è l'indebolimento dei pesi e dei contrappesi previsti dalla Costitu- zione,così come non si tocca l'istit ...