Rai | lo Spoils System dei conduttori | Fabio Fazio sul Nove | salta Insinna

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Arriva l’inedito format del programma Underdog, con la giornalista Laura Tecce. Pino Insegno pronto per L’Eredità, a Monica Setta la fascia pomeridiana di Raiuno

... dimenticando come losystem soprattutto nei Tg e nei programmi di informazione sia tradizione a viale Mazzini con ogni cambio di governo, progressisti in testa.3, il covo degli anti - ...Il blitz di Meloni avvia il risiko inPrima volta di Schlein a Palazzo Chigi da Meloni. Stile e parole d'ordine, è sfida tra opposti Laganà sulle nomine pubbliche: "Lanon è terra di ...- - > FOTOGRAMMA . Il capitolo delle nomine, in particolare allacon le sue sempreverdi logiche di lottizzazione, è da sempre uno spettacolo tutt'altro che ...dovrebbero essere soggetti allo "...

Rai, via al valzer delle poltrone. Sergio e Rossi protagonisti dello spoils system meloniano la Repubblica

Le conseguenze immediate della norma caccia-Fuortes e delle sue inattese dimissioni Servizio pubblico sempre più alla deriva.L'addio ormai certo dell'ad Carlo Fuortes è solo l'inizio del giro di valzer alla Rai. Le poltronissime dirigenziali interessano la politica, ovviamente, ma i telespettatori pensano soprattutto a qual ...