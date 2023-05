(Di mercoledì 10 maggio 2023) Arriva l’inedito format del programma Underdog, con la giornalista Laura Tecce. Pino Insegno pronto per L’Eredità, a Monica Setta la fascia pomeridiana di Raiuno

Arriva l'inedito format del programma Underdog, con la giornalista Laura Tecce. Pino Insegno pronto per L'Eredità, a Monica Setta la fascia pomeridiana di ...La scure del governo Meloni si è abbattuta, oltre che sullae sull'Inail , anche e soprattutto sull' Inps , dove il presidente Pasquale Tridico è stato ...Introdurre l'istituto nel cosiddetto...... dimenticando come losystem soprattutto nei Tg e nei programmi di informazione sia tradizione a viale Mazzini con ogni cambio di governo, progressisti in testa.3, il covo degli anti - ...

Rai, lo Spoils System dei conduttori: Fabio Fazio sul Nove, salta Insinna La Stampa

Rai, lo Spoils System dei conduttori: Fabio Fazio sul Nove, salta Insinna Arriva l’inedito format del programma Underdog, con la giornalista Laura Tecce. Pino… Leggi ...Arriva l’inedito format del programma Underdog, con la giornalista Laura Tecce. Pino Insegno pronto per L’Eredità, a Monica Setta la fascia pomeridiana di ...