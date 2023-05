Rai | il gioco delle nomine | chi va dove?

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Chiocci in pole per il TG1 Ma l’approfondimento sarà il regno di Salvini Domani, di Lisa Di Giuseppe, pag. 4 Il successore di Carlo Fuortes non è ancora nominato, ma lo schema della Rai targata Giorgia Meloni è già ben chiara nella testa dei vertici della maggioranza. Tanto che sulla direzione del Tg1 Meloni si già esposta personalmente con Gian Marco Chiocci, direttore dell’agenzia AdnKronos. I nuovi posti chiave del servizio pubblico usciranno con ogni probabilità dal Consiglio dei ministri di domani, ma viene ormai dato per certo l’incarico di amministratore delegato per Roberto Sergio e quello di direttore generale per Giampaolo Rossi, l’uomo di riferimento della premier. Il tandem andrà avanti per un anno, fino alla scadenza originaria di Fuortes: a quel punto Rossi dovrebbe iniziare il suo primo mandato da ad. Dall’appuntamento di giovedì discenderà tutto il resto degli incastri ...