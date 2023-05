Raggi | Da Gualtieri bugie sulla ztl e tentativo di scaricare le colpe

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Virginia – “Come sapete preferisco non replicare ma non tollero le. Il sindacosta combinando un pasticcio ancheZtl, costringendo i romani a dover comprare un’automobile nuova o a girare a piedi. Non sapendo come risolvere i problemi che lui stesso crea, vuolela colpa sugli altri. Si sta arrampicando sugli specchi. Menoe più lavoro”. Lo dichiara in una nota l’ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5S Virginia(nella foto). (Com/Red/Dire)