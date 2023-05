Quinta tappa Giro Italia 2023 | la spunta Groves | Leknessund resta in rosa

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L‘australiano Kadenconquista allo sprint la, da Atripalda a Salerno di 175 km, precedendo Jonatan Milan e Mads Pedersen. Frazione caratterizzata da due brutte cadute nelle quali è rimasto coinvolto Remco Evenepoel, per fortuna senza conseguenze. Il norvegese Leknessun rimane leader della classifica generale.: LA CRONACA Primo successo nella corsaper Kadenche brucia tutti allo sprint di Salerno. La frazione odierna si caratterizza per una fuga di tre corridori: Gandin, Zoccarato e Champion, che portano a tre i minuti di vantaggio sul gruppo che fatica a rientrare a causa del ...

Finale convulso e caratterizzato da due cadute avvenute negli ultimi 7 chilometri a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia.SALERNO ...Non la giornata più bella da passare in maglia rosa per Andreas Leknessund. La quinta tappa del Giro d'Italia 2023 da Atripalda a Salerno, vinta da Kaden Groves, è stata fortemente influenzata dalla p ...