Quarto | il Sindaco Sabino incontra le scuole a Casa Mehari e consegna 5mila copie del fumetto della legalità

(Di mercoledì 10 maggio 2023), il: “Giornata emozionante. Grazie alla magistratura, alle forze dell’ordine e ai cittadini diche ci hanno sostenuto in questi 5 anni” “A conclusione di questi 5 anni era necessario lasciare un segno ancora più forte e più indelebile e per lasciare questo segno lo si doveva fare attraverso lee la cultura. Il Comune dicrede nella cultura concreta, nell’impegno a cominciare dalle, nel dialogo appassionato e continuo con le associazioni, il mondo parrocchiale e il mondo del volontariato.ha saputo raccogliere le opportunità per riprendersi quella dignità, grazie anche a Città Metropolitana che ...

Anche a Genova ilMarco Bucci ha parlato di una possibile apertura di un dissalatore, con l'... undella popolazione dell'area del Salento. L'iniziativa prevede l'utilizzo dell'acqua ...... aumenta dramma e pathos attorno ale quinto derby stagionale " mai Milano ne aveva avuti ... Oggi stona il poco coinvolgimento delBeppe Sala, sempre in cerca di motivi per dare lustro ...... in una parola, tutti coloro che transitano sulle nostre strade " ha dichiarato ildi ... attraverso attività ludiche e formative, ha trasmesso ai giovani delComprensivo "Campo Coni" e ...

Sei domande ai 5 candidati a sindaco di Quarto – Rosa Capuozzo ... Cronaca Flegrea

QUARTO – C’è anche Quarto tra i Comuni al voto nella prossima tornata amministrativa che si svolgerà il 14 e il 15 maggio. La redazione di Cronaca Flegrea ha intervistato i candidati a sindaco della c ...Tragedia a Cagliari dove un sindaco polacco di 44 anni, che si trovava in Sardegna insieme ad altri colleghi connazionali per una serie di visite istituzionali, è caduto dal quarto piano dell’hotel in ...