(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il compartoglobale genera tra l’1 e il 5 per cento delle emissioni di gas serra nel mondo. E in Italia? Leggi

Questoannunciato da ReCommon e Greenpeace Italia, autori dell'azione legale insieme a 12 ... il colosso energetico chepiù dell'Italia intera sceglie di dare priorità alla tutela degli ...... non si potrà mai e poi mai risolvere il problema secondo il principio giuridico chipaga! Siamo contenti di aver appreso che c'è la possibilità di ripulire le falde attraverso un meccanismo ...... in modo non dissimile rispetto aMicrosoft sta facendo includendoli nel suo motore di ... Perché anche Internet, sebbene in pochi ci facciano caso,. Secondo uno studio dell'Agenzia ...

Quanto inquina l'arsenale militare italiano - Gianluca Cedolin - L ... Internazionale

Il 3,7% delle emissioni globali di C02 sono da attribuire al web: ricerche online, streaming e download pesano sul nostro pianeta, senza dimenticare la grossa portata dei social su cui si trascorre ta ...OpenAI, acquisita da Microsoft grazie al successo del software di intelligenza artificiale sulla bocca di tutti, nel 2022 ha registrato perdite per 540 milioni di dollari. I costi di ChatGpt sono esor ...