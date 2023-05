Quanto dura la cerimonia dei David di Donatello 2023 | a che ora finisce

Leggi su tpi

(Di mercoledì 10 maggio 2023)ladeidi, in onda su Rai 1 stasera, mercoledì 10 maggio? Il gala del cinema italiano andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 23,55. Lata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse). L’evento, come detto, va in onda stasera – mercoledì 10 maggio– alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Anticipazioni Nel corso dellasaranno assegnati venticinque Premidie iSpeciali. Il ...