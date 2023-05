Putin | il mistero delle croci rosse per le strade di Mosca | chi le ha collocate e perché

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La notizia è circolata sui social e sulle agenzie di stampa: in tanti hanno riferito di aver vistoper ledi. Sono apparse misteriosamente in alcune vie subito...

... anche inneggianti a, col suo blog rimasto fermo al 2018. Sicuramente dovrà stare attento a ... Mellone aspirava da tempo ad una direzione, anche sem non fadi coltivare obiettivi molto ...La vita di Vladimirè avvolta dale ricca di zone d'ombra, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata . Nel corso degli ultimi mesi, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, sono uscite ...Il discorso dialle celebrazioni della vittoria sul nazismo a Mosca, la Giornata in memoria ... C'è unda risolvere e una banda di fuorilegge da affrontare. A seguire, alle 23.15, è la ...

Il mistero giudiziario Nessuno dà la caccia a zar Putin Avvenire

La notizia è circolata sui social e sulle agenzie di stampa: in tanti hanno riferito di aver visto delle croci rosse per le strade di Mosca. Sono apparse misteriosamente in alcune vie ...Sulla famiglia del presidente russo c'è il massimo riserbo, ma negli anni si sono rincorse le voci di relazioni extra-coniugali e figlie non riconosciute ...