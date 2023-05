Putin con i “satelliti” del Cremlino | parata militare nel segno del Csto

... si è presentata a Kiev il 9 maggio per celebrareil presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, la Giornata dell'Europa. In risposta alla parata militare del presidente russo, Vladimir, che '...Il capo della Wagner ha preso di mira i suoi bersagli preferiti, i vertici militari, accusandoli di "ingannare"rapporti falsi sulla situazione in Ucraina e lamentando ancora una volta di ...... il segretario James Cleverly vedefavore una mediazione cinese: 'Non credo che dovremmo essere maligni su questo. Sappiamo che Xi gode di un notevole grado di influenza su Vladimir. Se può ...

Guerra giorno 440: le sfide di piazza, Putin "debole" con un solo ... Avvenire

Zelensky ha chiesto la consegna più veloce di munizioni, nessuna restrizione alle esportazioni ucraini da parte dei Paesi Ue e un giudizio positivo per l'avvio dei negoziati di adesione all'Unione eur ...Il leader della Wagner offende Putin in un video e minaccia la rottura tra la milizia privata e il Cremlino. Uno scenario ad alta tensione dovuto allo stallo in Ucraina. Con il professor Giovanni ...