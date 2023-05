Pupakiotti partecipa a Zoomark International con tre novità

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 10 maggio 2023)è la vetrina internazionale di riferimento per le aziende di tutta la filiera del pet, dall’alimentazione ai prodotti per la cura e il comfort degli animali da compagnia, dalle materie prime al confezionamento, dai macchinari agli imballaggi, dalla logistica ai servizi. La prossima edizione si terrà dal 15 al 17 maggio 2023 a Bologna e vedrà lazione diPets con tanteper i nostri amici a quattro zampe. Alla fierapresenterà 3 importanti: 1. La lineaGlam, set con pettorina, guinzaglio e porta sacchetti, in vera pelle laminata, 4 colori metal glamour, dedicati all’estate e non solo: blu pavone, fragola, menta, rosa barbie. Questi 4 colori si ...