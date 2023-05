Puglia | maltempo | allerta temporali Emilia-Romagna | codice arancione e rosso Straripamenti in Liguria Protezione civile | previsioni meteo

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della. Per parte dell’oggirossa e per altra parte, come se non fosse bastata l’alluvione di Faenza la scorsa settimana. In, di primissimo mattino, segnalaticon problemi per il traffico stradale nel genovese in particolare. Fra le regioni ingialla la. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per sedici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” ...