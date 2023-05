Programma Adunata Alpini 11 maggio

Leggi su udine20

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Giovedì 11a Redipuglia e Gemona ore 10:30 Visita al Sacrario di Redipuglia alla presenza del Labaro – Redipuglia ore 14:00 Consegna benemerenze ad alcune Sezioni per cantieri Friuli ’76 – Municipio di Gemona ore 15:00 Oal cimitero delle vittime del terremoto 1976 e vittime Covid – Cimitero di Gemona ore 15:30 Oa Franco Bertagnolli, Presidente Ana dal 1972 al 1981 – Piazzale Bertagnolli a Gemona ore 17:30 Messa in commemorazione deglideceduti nel terremoto del 1976, alla presenza del Labaro – Caserma Goi Pantanali (via Daniele Manin 7, Gemona) L'articolo proviene da Udine20.