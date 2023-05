Progetto Sulla Soglia | prossima fermata | stazione di Seriate | per riscoprire gli spazi urbani attraverso la danza

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Il corpo deltore descrive un mondo che è al di là di tutti i codici e di tutte le relative iscrizioni, perché nellal’unico segno visibile è quello in cui il corpo iscrive sé stesso tra la terra e il cielo” Umberto Galimberti. Dopo aver esplorato i centri storici di Bergamo e Brescia, inizia a tutti gli effetti il viaggio di “” nelle stazioni della tratta ferroviaria che collega i due capoluoghi, con l’appuntamento alladiin programma per il prossimo sabato 20 maggio. Il, promosso dalle associazioni ABC- Allegra Brigata Cinematica di Bergamo e Lelastiko di Brescia in collaborazione con Ecate Cultura e pensato in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, si ...