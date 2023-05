Prof vittima di bullismo denunciata dai genitori

(Di mercoledì 10 maggio 2023) : E’ accaduto a Latina, al liceo Grassi, dove unasarebbe stata colpita da alcuni ragazzi con una testata che l’avrebbe fatta cadere al suolo. Ha raccontato a Repubblica: “I due ragazzi non mi hanno dato spiegazioni, erano aggressivi e il dirigente scolastico mi ha detto che si era trattato solo di un incidente”.DI: “ERA UNA CHALLENGE” Ha poi scoperto che la caduta era stata registrata e il video era stato pubblicato sui social. I ragazzini l’avevano chiamata challenge il cui obiettivo era quello di far cadere un insegnante, riprenderla e mettere il video su Instagram con sottofondo “Gli angeli” di Vasco Rossi. L’insegnante, tornata a scuola, ha scoperto di essere stata accusata di “molestie verbali a carattere sessuale” che avrebbero convinto poi il preside a sospendere la ...

Unadi bulli e di un atto di cyberbullismo che a sua volta viene sospesa dalla preside con l'accusa di molestie verbali. È l'intricata vicenda che ha come protagonista una professoressa ...Accuse e controaccuse. Unadi bulli e di un atto di cyberbullismo che a sua volta viene sospesa dalla preside con l'accusa di molestie verbali. E' l'intricata vicenda che ha come protagonista una professoressa di ...Accuse e controaccuse . Unadi bulli e di un atto di cyberbullismo che a sua volta viene sospesa dalla preside con l'accusa di molestie verbali . È l'intricata vicenda che ha come protagonista una professoressa di ...

Latina, prof vittima di bullismo a scuola si ritrova sospesa per una ... Il Caffè.tv

Primo giorno a Treviri per la delegazione studentesca dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” accompagnata dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa e dai docenti Giovanna Albanese, ...Il Progetto Airone che aiuta a fare rete intorno ai minori e alle donne che vogliono uscire dalla violenza domestica e psicologica ...