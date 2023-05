Prof ucciso a Tarquinia | Claudio Cesaris condannato a 25 anni di carcere

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 maggio 2023)– Venticinquee due mesi di. Questa la condanna stabilita dalla Corte di Assise di Roma per, il 69enne di Pavia, imputato per l’omicidio del biologo marino eessore associato all’università della Tuscia Dario Angeletticon due colpi di pistola nel parcheggio delle Saline ail 7 dicembre del 2021. L’accusa nei confronti diè di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione per aver agito “nei confronti di persona che frequentava la ex compagna, dopo aver assunto informazioni sul conto della vittima, effettuato pedinamenti e sopralluoghi, essersi informato sulla possibilità di localizzare un telefono spento e sulla percentuale dei casi irrisolti ...