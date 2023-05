Processo Juventus | sulla competenza territoriale deciderà la Cassazione La data della prossima udienza

Leggi Anche, il fondo libico Lafico e Consob accolti come parti civili In ogni caso, la qualificazione alla Champions dellaè fortemente a rischio. Il 22 maggio si capirà ......devono essere spostati in una delle due procure. Per la Guardia di finanza e i pubblici ministeri, invece, "il comando di invio è sempre ordinato da dispositivi - uffici di" e da ...Sarà la Cassazione a decidere la competenza territoriale delsui conti della. Lo ha deciso il gup del tribunale di Torino che ha rinviato alla suprema corte la decisone dove dovrà essere celebrato il procedimento contro i 12 indagati, tra gli ...

Juve, processo Prisma: sulla competenza territoriale decide la Cassazione Tuttosport

La Commissione di primo grado delle Licenze Uefa, esaminata la documentazione pervenuta nell'ambito del processo per il rilascio della Licenza Uefa ...Sarà la Cassazione a decidere la competenza territoriale del processo sui conti della Juventus. Lo ha deciso il gup del tribunale di Torino che ha rinviato alla suprema corte la decisone ...