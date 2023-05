Processo Juventus | l’udienza si apre con un colpo di scena

(Di mercoledì 10 maggio 2023) E’ una giornata molto importante in casa. E’ il giorno della seconda udienza delcivile che vede coinvolto il club bianconero e 12 ex dirigenti e amministratori tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Sul piano delcivile ci sarà la definizione delle parti e poi la territorialità: lachiede di spostare ilda Torino a Roma o Milano. La seconda sessione delpreliminare per i conti dellasi è aperta con undi. Il fondo libico Lafico ha chiesto di essere ammesso fra le parti civili in qualità di azionista. Leggi anche GIUNTOLI ALLAGiuntoli accetta la ...

TORINO. Si è riaperta al Palazzo di giustizia di Torino l'udienza preliminare del processo sui bilanci. Tredici gli imputati, tra cui l'ex presidente Agnelli e il suo vice Nedved. Per i magistrati, il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e il pubblico ministero Mario Bendoni. Il 27 marzo, l'udienza era stata rinviata in seguito all'accettazione da parte del GUP della citazione della Juventus come parte civile e dell'ammissione di parti costituitesi in giudizio.

Si è aperta con un colpo di scena la seconda sessione dell'udienza preliminare per i conti della Juventus. Il fondo libico Lafico ha chiesto di essere ammesso fra le parti civili in qualità di azionis ...10:43 - L'udienza è ripresa. 10:36 - L'accusa nel processo è rappresentata dai Pm Mario Bendoni e Marco Gianoglio che hanno condotto l'inchiesta sui ...