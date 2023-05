Probabili formazioni Spezia-Milan | trentacinquesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ledi, match delladi. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:00 di sabato 13 maggio allo Stadio Alberto Picchio. In mezzo ai due Euroderby di Champions, i rossoneri vogliono conquistare punti validi per la qualificazione alla principale competizione continentale. Di fronte i liguri, che hanno bisogno di punti per salvarsi. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it non vi lascerà soli, proponendovi gli aggiornamenti nell’arco dei novanta minuti, ma anche le parole dei protagonisti, la moviola e gli approfondimenti nel post gara. E nei giorni precedenti, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Leonardo Semplici e ...