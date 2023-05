Prima o poi mi sposo | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 10 maggio 2023)o poi mi, commedia romantica del 2001,con Steve e Mary che, dopo aver rinunciato ai rispettivi matrimoni, si baciano appassionatamente e decidono di iniziare una relazione, proprio nello stesso parco pubblico in cui avevano avuto il loro primo incontro romantico. tempo. Sullo sfondo, scorrono le immagini di un melodramma anni ’30; i due si trovano infatti in una sorta di cinema all’aperto. Mary Fiore (Jennifer Lopez) è una wedding planner rigorosa e metodica, con un’attenzione quasi maniacale al dettaglio, in rampa di lancio verso una luminosa carriera nel business dell’organizzazione di matrimoni. Un giorno, in ritardo per un appuntamento con un prestigioso cliente, Mary ha un incidente, per colpa di un tassista disattento, e rischia di venire investita da un cassonetto della spazzatura; a ...