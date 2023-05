Prigozhin attacca ancora Mosca | le munizioni promesse per il gruppo Wagner non sono arrivate

'Non stiamo ricevendo abbastanza proiettili, stiamo ricevendo solo il 10%', ha detto. 'Stiamo combattendo con una quantità minima di proiettili', ha detto, ricordando che i suoi mercenari ...Manon si ferma qui: in uno dei video pubblicati sui social sembra addirittura attaccare lo stesso leader del Cremlino stesso, parlando di 'un nonno felice convinto che vada tutto bene...'. ...... ricordiamo che chideve mettere in campo almeno il triplo delle risorse schierate da chi ... Un 9 maggio sotto tono in Russia, droni sul Cremlino, attentati, effetto... Una Russia meno ...

Prigozhin attacca Mosca e la Parata del 9 maggio. Zelensky ... Agenzia askanews

Il gruppo Wagner sarà considerato alla stregua di al-Qaeda e Isis. Il Parlamento francese chiede ai Paesi Ue di fare la stessa cosa: "Uccidono e torturano, diffondono instabilità e violenza" ...Ieri la parata per il V-Day russo in tono minore, mentre il capo della Wagner parla di "esercito incapace" che fugge davanti al nemico ...