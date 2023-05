Presentata l’edizione 2023 del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este

MILANO -stamane a Milano , presso il Ridotto Toscanini del Teatro alla Scala,2023 del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, iconico concorso di bellezza di veicoli classici che si ......stataquesta mattina, a Palazzo di Città, la XVIIdella Race for the Cure, la celebre manifestazione per la lotta ai tumori del seno di Susan G. Komen Italia che si svolge sotto'...La manifestazione è stataquesta mattina a Ca' ...primaverile della manifestazione si svolgerà in due giornate:...

RDS Summer Festival: presentata l'edizione 2023 FM-world