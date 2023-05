Preghiera del mattino del 10 Maggio 2023 | “Manda il Tuo Spirito Consolatore”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Nellaper il giuramentoRe e nell'omelia, l'Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha pronunciato alcune frasi che sembrano evocare quanto Elisabetta II ha incarnato nella propria ......importanti su Sante Messe e Confessioni Per chi volesse partecipare alla Santa Messa prima... Per le confessioni il nostro consiglio, visti i numeri e la natura di questa notte di, è di ...Campane a festa e lunghi applausi, il miracolo si è compiuto. Anche quest'anno la sacra manna non ha deluso i fedeli di san Nicola. La tre giorni di Bari dedicata ai festeggiamentipatrono si sta per concludere e tra i momenti più attesi c'è il prelievo della santa manna che tradizionalmente avviene il 9 maggio (giorno dell'arrivo a Bari delle reliquie nel 1087).

Maggio, la preghiera del Papa per i movimenti e i gruppi ecclesiali Avvenire

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...San Nicola, si rinnova il miracolo della manna: 'Una preghiera di pace per il mondo che parte da Bari' di Rosanna Luise Monsignor Giuseppe Satriano con l'ampolla della sacra manna prelevata nella tomb ...