Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Per la, il grande problema delle famiglie e la detrazione delledei propri figli. All’interno delle detrazioni da dichiarare, infatti, si potrà menzionare il costo per accedere ai test d’ingresso, i master o i corsi di specializzazione magistrali. Possibilità che, almeno per chi dichiara, potrebbero far recuperare qualche soldo sulla dichiarazione dei redditi. Infatti, sono molteplici le agevolazioni che guardano ad ampio raggio gli studenti universitari. Le detrazioni sullaper leLe detrazioni fiscali previste in Italia per le, si attestano all’aliquota del 19%. Queste, infatti, calcolerebbero dai test di accesso ...