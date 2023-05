Prato | fatture false | dieci imprenditori indagati nel pronto moda

(Di mercoledì 10 maggio 2023)cittadini di origine cinese sono statie denunciati per una presunta frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza nel settore. La frode sarebbe stata portata avanti attraverso l'uso e l'emissione diper operazioni inesistenti per oltre 44 milioni di euro ed Iva per circa 9 milioni di euro da parte di società, riconducibili aicittadini cinesi

...Gialle a. La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode fiscale nel comparto dei pronto moda. Il metodo utilizzato dall'organizzazione consisteva nell'utilizzo e l'emissione difalse ...La guardia di finanza diha scoperto una ingente frode fiscale nel settore dei pronto moda con l'utilizzo e l'emissione diper operazioni inesistenti per oltre 44 milioni di euro e Iva per circa 9 milioni di ...Nei guai è finito un cinese di 28 anni, casa e ufficio a, indagato per una serie di reati ... movimentare i flussi di denaro in banca, emetteree evadere le tasse. Il prestanome ha ...

Prato, fatture false e riciclaggio da 40 milioni: 10 indagati - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Frode fiscale nel pronto moda. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Prato un giro di fatture false e riciclaggio per quasi 50 milioni di euro con il sistem ...Scoperta dalla Guardia di finanza a Prato una ingente frode fiscale nel settore del cosiddetto Pronto moda, attraverso l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 40 milio ...