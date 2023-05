(Di mercoledì 10 maggio 2023) Undi origine marocchina, 50enne, è statoto dalla, a, nell'inchiesta per l'omicidio di Said Jaador, 36, anche lui di origine marocchina, il cui corpo,, era stato trovato ieri, 9 maggio 2023, in uno stabile abbandonato nella zona di Galciana

Prato: 36enne ucciso e dato alle fiamme. La polizia ferma un uomo di 50 anni Firenze Post

