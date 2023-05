Prata | il sindaco nomina due nuovi assessore e Blasi vice

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCambio in Giunta adi Principato Ultra. Con decreto sindacale, ilBruno Francesco Petruzziello hato Antonioe Carmine Pece componenti della Giunta Comunale. Sostituscono rispettivamente James Coccia e Attilio Renna. Al consigliere comunale Antonioanche la carica die la delega all’urbanistica. L’avndamento, come viene scritto dei decreti di, rientra negli accordi di rotazione degli incarichi istituzionali concordati in seno al gruppo consiliare di maggioranza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.