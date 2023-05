(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il leader bielorusso non avrebbe partecipato alofferto al Cremlino da Vladimir Putin ai leader presenti a Mosca per il Giorno della Vittoria. Mistero sulle sue condizioni di

... intriso di importanti elementi nutrizionali, sia durante ilsia a fine pasto. Ma ... risocon manzo o uova, ravioli e dolci, fra cui una orinale gelatina con frutta cinese. Ma ...Sicuramente, quindi, haila Buckingham Palace , un buffet in piedi al quale erano invitati anche i familiari di Camilla e di Kate Middleton . Un momento gioviale, ma il re sarebbe ...Al Milan è andato di traverso anche ildella domenica. Perché in quei minuti è arrivato il comunicato sullo stato di salute di Rafa ...denunciato da Rafa che durante la stagione hauna ...

Pranzo saltato e rientro anticipato: giallo sulla salute di Lukashenko ilGiornale.it

Il leader bielorusso non avrebbe partecipato al pranzo offerto al Cremlino da Vladimir Putin ai leader presenti a Mosca per il Giorno della Vittoria. Mistero sulle sue condizioni di salute ...Al Milan è andato di traverso anche il pranzo della domenica. Perché in quei minuti è arrivato il comunicato sullo stato di salute di Rafa Leao. Poche righe e nessun pronostico: «Gli esami strumentali ...