Pozzuoli – Allerta meteo gialla

La sequenza sismica si è conclusa alle 00.38 con un'ultima scossa di magnitudo 1.6. La Polizia municipale di(Napoli) e i volontari della Protezione civile hanno perlustrato le aree prossime all'epicentro per verificare eventuali danni. Si tratta del secondo sciame sismico che si verifica nella zona ...Gli eventi del passato e l'attuale livello diNegli anni 70 e 80 , quest'area è stata interessata da importanti crisi bradisismiche che colpirono in particolare l'abitato di, dove ...A sentire maggiormente i movimenti tellurici sono residenti dei quartieri Bagnoli,, Agnano,... Allo stato attuale infatti c'è un'di colore giallo . Significa che il super vulcano ...

La Protezione Civile emana un’allerta meteo di colore Giallo su tutta la Campania Pozzuoli News 24

Il terremoto di oggi nei Campi Flegrei ha rappresentato un evento di allerta per la popolazione, ma fortunatamente non ha causato danni significativi. L’evento sismico di oggi ha causato una lieve sco ...POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo vigente per piogge e temporali, già in vigore ieri su tutta la Campania, fino alle 20 di oggi. Il livello di critici ...