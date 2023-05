Pozzuoli – Allerta meteo gialla

La sequenza sismica si è conclusa alle 00.38 con un'ultima scossa di magnitudo 1.6. La Polizia municipale di(Napoli) e i volontari della Protezione civile hanno perlustrato le aree prossime all'epicentro per verificare eventuali danni. Si tratta del secondo sciame sismico che si verifica nella zona ...Gli eventi del passato e l'attuale livello diNegli anni 70 e 80 , quest'area è stata interessata da importanti crisi bradisismiche che colpirono in particolare l'abitato di, dove ...A sentire maggiormente i movimenti tellurici sono residenti dei quartieri Bagnoli,, Agnano,... Allo stato attuale infatti c'è un'di colore giallo . Significa che il super vulcano ...

POZZUOLI – E’ attualmente in vigore una allerta meteo Gialla diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania su tutto il territorio regionale. In considerazione della valutazione degli at ...POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali valida su tutta la Campania dalle 9 di questa ma ...