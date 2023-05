Portare il PC a riparare può essere molto pericoloso | cosa fare e cosa sapere prima di lasciarlo

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Una ricerca ha fatto emergere che in diversi casi i tecnici informatici hanno violato la privacy dei clienti. Ecco come tutelare i tuoi dati personali quando porti il computer in riparazione. Uno studio ha fatto emergere che quando si porta un computer da un tecnico informatico per farlo, in diversi casi capita che il tecnico violi la privacy del cliente. Potrebbero guardare le tue foto e i tuoi file, ed è per questo che è importante proteggere i propri dati. Lo studio, condotto da un team di esperti dell’Università di Guelph, in Canada, ha configurato apposta 12 computer, portandoli in diversi negozi di informatica per la riparazione e per poi testare se i tecnici avrebbero o meno violato la privacy dei propri clienti. Riparazione pc-grantennistoscana.itL’esito dell’esperimenti ha fatto emergere che nella gran parte dei contesti, i tecnici hanno guardato i ...