Ponte sullo Stretto | Salvini | “Nel 2032 sarà transitabile”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – “E’ stata una mattinata densa di contenuti e concretezza, è l’inizio di un cammino e ci siamo riconvocati a fine giugno. L’entrata del nuovo Codice degli appalti che entrerà in vigore a luglio sia condivisa. Stiamo sbloccando i cantieri e tra Ferrovie e strade investiremo 50 miliardi nel 2023. Ildi Messina è fondamentale e tutti lo aspettano da 50 anni enel”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, al termine dell’incontro con i sindacati al Mit. L'articolo proviene da Italia Sera.

Roma - Nella sede del ministero delle Infrastrutture a Roma si è svolto il primo incontro con le Organizzazioni sindacali promosso dal ministro Matteo Salvini. Al tavolo erano presenti il Segretario g ...