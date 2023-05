L'ambasciatore russo inè stato convocato al ministero degli Esteri dove ha ricevuto una nota diper l'episodio relativo a un aereo polacco in missione per Frontex intercettato da un jet militare russo sul ...È tutto a posto, nessuno si è fatto male', ha aggiunto, definendo launa 'violazione dell'...degli Esteri russo ha annunciato l'intenzione di presentare un reclamo formale allaper l'...In sintesi, guerra,e patriarcato sono le tre parole chiave che riassumono i temi centrali ... la legge contro la comunità Lgbtqi+: ergastolo e pena di morte per i gay -, attivista ...

Polonia protesta con Russia per aereo Frontex intercettato Tiscali Notizie

L'ambasciatore russo in Polonia è stato convocato al ministero degli Esteri dove ha ricevuto una nota di protesta per l'episodio relativo a un aereo polacco in missione per Frontex intercettato da un ...Mosca, 9 mag. (Adnkronos) – Le autorità polacche hanno permesso una provocazione contro i diplomatici russi il 9 maggio e Mosca presenterà una forte protesta a Varsavia. Lo afferma un comunicato diffu ...