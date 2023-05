(Di mercoledì 10 maggio 2023) E' accaduto a Lodz. L'aggressore è stato arrestato Una adolescente è statae altre nove persone sono rimaste ferite a coltellate da un uomo che ha fatto irruzione in undi Lodz, nellale. Lo ha reso noto la portavoce della polizia di Lodz Aneta Sobieraj alla tv pubblica. L’aggressore è stato arrestato e la polizia ha aperto un’inchiesta per capire i motivi dell’attacco. “Purtroppo, a seguito di questa aggressione, una ragazza di 16 anni dell’è morta sul colpo e cinque persone sono state ricoverate in ospedale”, ha aggiunto Sobieraj. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Polonia, entra in orfanotrofio con coltello: uccisa 16enne, 9 feriti Adnkronos

