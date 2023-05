Polonia | entra in orfanatrofio armato di coltello e uccide una sedicenne

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Momenti di panico in un orfanotrofio in, vicino alla città di Lodz. Un uomoha fatto irruzione nell'istituto, ha ucciso ragazza e ferito una decina di persone. Il giovane uomodi ...

Una adolescente è stata uccisa e altre nove persone sono rimaste ferite a coltellate da un uomo che ha fatto irruzione in un orfanotrofio di Lodz, nella Polonia centrale. Lo ha reso noto la portavoce della polizia di Lodz, Aneta Sobieraj, alla tv pubblica. L'aggressore è stato arrestato e la polizia ha aperto un'inchiesta per capire i motivi dell'attacco.

Polonia, entra in orfanotrofio con coltello: uccisa 16enne, 9 feriti Adnkronos

