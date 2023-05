Polo logistico | in Regione Rfi annuncia la ripresa della progettazione | resta il nodo Governo

... presidente Radiocor ('Parla Cirio: Il Piemonte diventerà l'hubd'Europa'). Subito sotto ... 'Minoranze contrarie all'elezione diretta, ma non il Terzo. Conte vuole una commissione, ...ALESSANDRIA - Il capogruppo di Azione Alessandria in consiglio comunale, Massimo Arlenghi , ha firmato un ordine del giorno in difesa della sanità pubblica. L'esponente della maggioranza ha invitato ......dell'amministrazione di indicare la cosiddetta area Pam mi ha sorpreso' le parole del capogruppo di Forza Italia Davide Buzzi Langhi ' in quell'area preferiremmo che si insediasse il...

Polo logistico a Medesano, i cittadini chiedono un'assemblea pubblica La Repubblica

Questa certificazione si aggiunge all’expertise di DHL che, dal 2013, è partner fondatore e logistico ufficiale della Formula E, il primo campionato automobilistico completamente elettrico DHL Global ...Bergamo, 5 mag. (askanews) - Non si ferma la crescita della Isocell Precompressi S.p.A., azienda bergamasca specializzata nella realizzazione ...