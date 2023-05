"Su 23 seggi elettorali mancano 20, una situazione davvero difficile che non si è mai verificata. Speriamo che qualcuno si faccia avanti contattando il comune", spiega all'ANSA. All'...sanno difatti che si può essere ammessi al voto anche se il documento di identità presentato agliè scaduto : l'importante è che sia idoneo a permettere il riconoscimento del ...... proprio agiorni dall'elezione a segretaria di Elly Schlein . Ma adesso tocca al resto delle ... approfondimento Elezioni comunali 2023, compenso deglie come fare domanda I leader in ...

Pochi scrutatori a Sestri Levante, 'paga troppo bassa' - Cronaca Agenzia ANSA

''AAA scrutatori cercasi con più di 18 anni, meno di 70 residenti a Sestri Levante''. Questo l'appello che il responsabile del servizio elettorale cittadino lancia a quattro giorni dalle elezioni comu ...