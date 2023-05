Pnrr | al via selezione sui progetti per 6 500 colonnine auto

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Parte l'avviso per la presentazione diper realizzare di 6.500elettriche sulle superstrade e nei centri urbani. Per il progetto, che è tra quelli previsti dal, sono previsti ...

... soprattutto, con l'impegno da parte degli operatori a presentare le proposte progettuali nei tempi previsti - ha detto il ministro - sarà possibile conseguire la sfidante milestone deldi avere ...... considerato che ilè, ahimè, un piano Nazionale, pensato fin dall'inizio con una governance ...giornata di sabato 19 dicembre la "Fontana delle Ore" collocata all'incrocio tra corso Europa e......2 Dicembre 2021 Author Redazione Nella cornice di Palazzo del Principe a Genova ha preso ilil ...] Navigazione articoli Savona, on line il nuovo geoportale sui cantieri finanziati con il...

Pnrr: al via lavori per realizzare il Polo natatorio a Fiumicino Agenzia ANSA

Parte l'avviso per la presentazione di progetti per realizzare di 6.500 colonnine elettriche sulle superstrade e nei centri urbani. Per il progetto, che è tra quelli previsti dal Pnrr, sono previsti o ...Posa della prima pietra, questa mattina, per il nuovo polo natatorio che sarà realizzato a Granaretto, nel nord del Comune di Fiumicino, grazie ad un milione e mezzo di fondi provenienti dal Pnrr e da ...