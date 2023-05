(Di mercoledì 10 maggio 2023) Entro dicembre va speso il 28% delle risorse del quinquennio, in ritardo nel primo trimestre il piano per estendere il tempo pieno e le mense. A rischio il progetto per 264mila nuovi posti negli asili nido

Ponti, ferrovie, strade. E poi il, 'spenderemo fino all'ultimo centesimo'. Meno piazze e comizi, più cantieri e testa ai dossier. Il 'ravvedimento operoso' di è tutto racchiuso'Cantiere Italia' - il piano per le ...Ci vuole una gran faccia tosta a rifiutare fondie accusare i sindaci ', aggiunge Braga. '... Giuseppe Conte chiede a Meloni di ' battere un colpo sulla casa ', ma lo fatardo pomeriggio, ...... risente naturalmente dei finanziamenti dele dei nuovi obiettivi 2030. 'Sia pure nelle ... Il mio dicastero e il Governo tutto si sta impegnando affinché tale tendenza si consolidi anchenostro ...

Pnrr, nel 2023 vanno realizzati interventi per i giovani da 1,6 miliardi Il Sole 24 ORE

Undicimila firme per chiedere di destinare a parco l'area su cui è previsto l'ampliamento degli Studios di Cinecittà ...Mentre tutti parlano di Riforme, l'ordine che arriva dal Nazareno è di concentrare l'attenzione su un tema 'caldo' come lo può essere la carenza di case in Italia, per studenti e famiglie ...