Plusvalenze | udienza preliminare in corso Tutto sulle tempistiche dei processi Juve

...del fondo libico Lafico di essere ammesso fra le parti civili in qualità di azionista l'...di Garanzia hanno fornito un quadro più chiaro su come dovrebbe concludersi il processo. Le ...Juve, dalla cancellazione del - 15 a una nuova sentenza: ecco gli scenari 19 Aprile 2023 Costituzione delle parti civili L'oggi è dedicata alla costituzione delle parti civili. In ......garanzia del Coni del rinvio della sentenza per il casoalla Corte d'Appello federale, dal punto di vista penale riprende questa mattina l'iter dell'inchiesta Prisma con la nuova...

Diretta processo Juve sulle plusvalenze, segui l'udienza LIVE Corriere dello Sport

Stamattina seconda udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, ma si va a sorpresa verso un altro rinvio per la Juventus ...Al via la la seconda udienza del processo civile nell’aula bunker del Tribunale di Torino: imputato il club e 12 ex dirigenti e amministratori ...