Plusvalenze Juve | la Corte federale d'Appello ha comunicato la data della seconda udienza

La Corte federale di appello della Figc - apprende l'ANSA - ha fissato per lunedì 22 maggio l'udienza per la rivalutazione della sanzione alla Juventus per il caso. Il 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva rinviato alla corte il procedimento, per la ridefinizione del - 15 inizialmente inflitto ai bianconeri. . 10 maggio 2023La Corte federale di appello della Figc ha fissato per lunedì 22 maggio l'udienza per la rivalutazione della sanzione allaper il caso. Il 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva rinviato alla corte il procedimento, per la ridefinizione del - 15. ......boemo ha rilasciato un' intervista al portale Tio.ch nella quale ha affrontato il casolegate alla Juventus , ma ha parlato anche della stagione della Roma di Mourinho : "Caso...

Diretta Juve, processo Prisma sulle plusvalenze: si riparte Tuttosport

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto l'avvocato Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo: "Agli esperti che non hanno dimestichezza con la materia era stato ...E' arrivata la comunicazione della data della seconda udienza relativa al caso plusvalenze, con la Juventus prima interessata: dopo quanto emerso il 20 aprile, con la revoca temporanea del -15 di pena ...