(Di mercoledì 10 maggio 2023)domiciliari nei confronti di due trentenni della Valdinievole che nell’agosto del 2022 avrebbero abusato sessualmente di una giovane di 20 anni, anche lei residente nel Pistoiese, prima facendola ubriacare in un locale e poi portandola in un locale vicino per consumare quella che, per gli investigatori, è stata unadi. I due indagati avrebbero ripreso tutto con i cellulari per poi vantarsi di quanto fatto con altri amici premeditando “di ripetere l'azione criminosa".

indagati, spiega la questura di, avrebbero anche ripreso tutto con i cellulari per poi vantarsi con altri amici di quanto avevano fatto, e anche 'premeditavano di ripetere l'azione ......Procura della Repubblica di. I fatti risalgono alla scorsa estate, in tarda notte, all'interno di un locale della movida montecatinese. La ragazza, che si trovava in compagnia di uno dei...

Pistoia, due arresti per violenza sessuale di gruppo a Montecatini Sky Tg24

Fecero bere una ragazza in un locale di Montecatini per poi abusare di lei. Lo stupro, avvenuto la scorsa estate, è stato ripreso con i cellulari e il video diffuso tra gli amici (ANSA) ...L’hanno fatta bere, poi hanno abusato di lei in un locale della movida di Montecatini, in provincia di Pistoia. Adesso, a distanza di alcuni mesi, due persone, entrambe residenti a Valdinievole, sono ...