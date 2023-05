Pirelli P Zero Race 4S TLR | pneumatico per bici da strada tubeless 4 stagioni

Race 4S TLR è il pneumatico per biciclette da strada in versione tubeless del quattro stagioni, prodotto nel rinnovato stabilimento di Milano - Bollate . Segue il successo del ...Uno di questi, dedicato alla gamma P, ospiterà in anteprima tre nuovi pneumatici che avvieranno il rinnovamento dell'intera famiglia di prodottidi fascia alta: 'Sono orgoglioso che ...Uno di questi spazi sarà dedicato all'iconica gamma P, e ospiterà in anteprima tre nuovi pneumatici che avviano il rinnovamento dell'intera famiglia di prodottidi fascia alta. "...

PIRELLI LANCIA IL PNEUMATICO PER BICI DA STRADA P ZERO ... Newsroom Pirelli

L'azienda italiana sarà presente alla manifestazione inglese con diverse iniziative e due spazi espositivi, uno dei quali utilizzato per presentare alcune novità della gamma di fascia alta ...Pirelli P Zero Race 4S TLR, pneumatico per bici da strada tubeless. Tecnologia SPEEDCORE, che lo rende scorrevole e a basso rischio di forature ...