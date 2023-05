Pioli | «Arbitro? Due pesi due misure! Inter in gol al primo tiro»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Stefano, su Prime Video, ha parlato dopo Milan-0-2. L’allenatore polemico con l’senza spiegarne neanche il motivo in maniera precisa DELUSO E POLEMICO ?si esprime dopo la sconfitta: «L’ha giocato meglio di noi nele ha segnato due gol, noi meglio di loro nella ripresa ma non abbiamo segnato. Sbagliati troppi palloni neltempo. Fino al 7’ l’non era entrata nella nostra area, ma da corner ci ha fatto gol. Volevamo un altro risultato, ovviamente, ma ci dobbiamo credere per fare meglio nella partita di ritorno. L’ha avuto la meglio su tanti duelli e seconde palle, poi così prendi in mano di più la partita. La gara si è complicata tantissimo, ma poi ho visto grande reazione. È quello ...

Lautaro va ancora via a Tomori e Kjaer in area e appena sfiorato si lascia cadere: l'Lahoz ... Nella ripresaalza il baricentro, non può fare altro. L'Inter si abbassa per addormentare la ......di Dzeko e Gagliardini e tanti ultimi passaggi sbagliati La risposta dopo il ritorno dove... Serata storta anche per Gil Manzano,spagnolo che ha scontentato un po' tutti e che negli ...Al 17'perde anche Bennacer e lo sostituisce con Messias. La prima occasione per i rossoneri ... Al 31' l'Manzano concede un calcio di rigore all'Inter per un presunto tocco in area di ...

Pioli: “Delusi dal risultato ma ci crediamo ancora. Rabbia con l’arbitro Due pesi e due misure” fcinter1908

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.05 La nostra Diretta LIVE termina qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 23.03 Ricordiamo che, nell'altra se ...MILAN-INTER 0-2 (8' Dzeko, 11' Mkhitaryan) LA PARTITA LIVE 53' - Recrimina Lautaro per un blocco di Tomori giudicato legittimo da Gil Manzano. 51' - Tonali ...