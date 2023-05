Pilota omaggia il Napoli disegnando una “N” gigante in cielo | l’immagine diventa virale

Auto Distacco 1 Thierry Neuville Hyundai 37:40.3 2 Elfyn Evans Toyota +16.1 3 Ott Tanak Ford ...19.7 WRC 2023, Rally Croazia: Esapekka Lappi (Hyundai) VEDI ANCHE Il Mondiale RallyCraig ...... dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della famiglia, il team ha deciso di prendere parte alla tappa nei Balcani, facendolo però con una commovente iniziativa in memoria del suo. Come ...La casa automobilistica sudcoreana Hyundai onorerà Craig Breen, ilirlandese deceduto la scorsa settimana in un incidente durante le prove per il Rally di Croazia, con una livrea speciale sulle vetture della squadra. Questo avverrà nel quarto round del ...

Tom Cruise e il suo spettacolare omaggio a Re Carlo III (Video) ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Il 4 maggio, per i tifosi granata e gli appassionati di calcio, non è una data come le altre: l’anniversario della tragedia di Superga è un momento commovente e necessario, per non far sbiadire il ric ...Un'edizione limitata celebra l'Electra Glide del 1968, mantenendo lo stesso gusto old style ma proponendo prestazioni di alto livello ...