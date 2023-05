Picerno-Potenza in tv | data | orario e diretta streaming playoff Serie C 2023

(Di mercoledì 10 maggio 2023)sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudel match valido per il primo turno dei gironi deidiC 2022/. Nel gruppo C scontro fondamentale quello tra le due formazioni lucane che si daranno battaglia per approdare al secondo turno della fase dei gironi dei: chi riuscirà ad avere la meglio nello scontro a eliminazione? Appuntamento alle ore 20.30 di giovedì 11 maggio,tv a livello locale su Antenna Sud,su Eleven Sports, visibile anche nella piattaforma Dazn. SportFace.

Vista l'importanza della partita che vedrà impegnati giovedì 11 maggio, allo stadio "Donato Curcio", AZCalcio nel primo scontro playoff, Antenna Sud ha acquisito i diritti per trasmettere la diretta televisiva in esclusiva ed in chiaro sul canale 14 del digitale terrestre visibile in ...La prima gara dei play off del girone C della serie C tra Az, in programma l'11 maggio, alle ore 20.30, allo stadio Curcio, sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre). In un comunicato è sottolineato che "...... diretta Rai Sport); Gubbio - Recanatese (ore 20.30); Pontedera - Rimini (ore 20.45) GIRONE C Cerignola - Juve Stabia (ore 20.30);(ore 20.30); Monopoli - Latina

Sarà la prima volta per il Rimini, ma anche per il Pontedera con l’arbitro Bogdan Nicolae Sfira. Il fischietto rumeno, della sezione di Pordenone, è stato designato a dirigere la gara di domani sera t ...Inizia un nuovo torneo che durerà poco più di un mese, con match ad eliminazione diretta nella prima fase e con sfide da andata e ritorno a partire dal primo turno nazionale, in cui si aggiungeranno l ...